Происшествия 23 марта 2024, 09:20 Вьетнам направил Путину соболезнования в связи с терактом в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Власти Вьетнама направили соболезнования президенту России Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову в связи с терактом в Crocus City Hall. Об этом сообщило вьетнамское издание Voice of Vietnam.

Путин получил телеграмму от исполняющей обязанности президента Во Тхи Ань Сюань, Лавров — от министра иностранных дел Буй Тхань Сона. Пресс-секретарь МИД Вьетнама Фам Тху Ханг передала соболезнования россиянам.

Ранее телеграмму президенту России направил председатель КНР Си Цзиньпин. Перед этим теракт осудили Индия, Саудовская Аравия и еще десятки стран мира.

Стрельбу в Crocus City Hall устроили вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Более 60 человек стали жертвами теракта, известно о 115 пострадавших. Утром 23 марта спасатели начали разбирать частично рухнувшие перекрытия в зрительном зале, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В работах участвуют 477 специалистов и 183 единицы техники.