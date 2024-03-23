Мир 23 марта 2024, 10:57 Президент Армении осудил теракт в Crocus City Hall Президент Армении выразил соболезнования Путину после теракта в Подмосковье РИА «Новости»

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Президент Армении Ваагн Хачатурян осудил теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщил RT.

Глава выразил соболезнования своему коллеге — российскому президенту Владимиру Путину. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также направил телеграмму.

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«Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан», — написал он.

Власти разных стран мира и простые граждане выражают соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье. Вооруженное нападение на людей и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Погибли более 60 человек, но число жертв растет. Свыше 100 человек пострадали, ранее МЧС опубликовало список госпитализированных.

У здания Crocus City Hall утром 23 марта продолжают ликвидировать возгорание. Корреспондент «360» Александр Молочко снял на видео обстановку возле концертного зала.