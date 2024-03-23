Происшествия 23 марта 2024, 10:03 Интерпол выразил готовность помочь в расследовании теракта в Подмосковье Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Интерпол готов оказать содействие расследованию российских властей по теракту в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток в соцсети X.

«Я решительно осуждаю нападение в „Крокус Сити Холле“, которое стало ужасным актом против невинных гражданских. <…> Интерпол готов предоставить поддержку расследованию, проводимому российскими властями», — подчеркнул он.

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Сток добавил, что мысли сотрудников Интерпола — с жертвами теракта и их близкими.

Руководство десятков стран направили властям России соболезнования и выражения осуждения атаки. Телеграмму президенту России направили председатель КНР Си Цзиньпин, исполняющая обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань. Теракт решительно осудили Индия, Саудовская Аравия, Франция и многие другие страны.

В результате стрельбы в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли более 60 человек, пострадали свыше 120. Список опознанных погибших опубликуют в 10:00.