Коронавирус в России и мире. Главное на 26 апреля

Коронавирус унес 200 тысяч жизней. Заболевание проникло в Госдуму. В Белоруссии, несмотря на эпидемию, провели национальный субботник. Последние новости о COVID-19 в ежедневной сводке «360».

Коронавирус в России

По данным на утро 25 апреля, в России заболели 74 588 человек (+5966 за сутки). Из них 681 умер (+66), 6250 вылечились (+682).

За следующие сутки в Москве умерли еще 38 человек. Всего с конца марта, когда в России начали фиксировать первых заболевших, в столице скончались 404 пациента с COVID-19.

Москва лидирует по числу заразившихся. Следом идут Подмосковье (около 8,5 тысячи больных, 69 смертей), Санкт-Петербург (2,9 тысячи, 23 смерти), Нижегородская область (1,2 тысячи, восемь смертей). В остальных регионах менее тысячи больных.

РИА «Новости» / Илья Питалев

У двух депутатов Госдумы подтвердился коронавирус. Это члены КПРФ Дмитрий Новиков и Леонид Калашников. Оба находятся в больнице. По словам Новикова, ранее коронавирусом заболел сотрудник аппарата партии. Калашников сообщил, что заразился от водителя.

Леонид Калашников возглавляет думский комитет по делам СНГ и часто появляется в политических ток-шоу. По словам ведущего Владимира Соловьева, в последний раз депутат был на его программе еще до введения карантина.

Основателя группы «Секрет» Максима Леонидова задержали в Петербурге. Музыкант гулял в парке рядом с домом. В отделении составили административный протокол о нарушении карантина. Леонидову грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Четыре медсестры умерли от коронавируса в Петербурге. В Туле от двусторонней пневмонии, вызванной вирусом, скончался терапевт. Накануне стало известно о смерти от коронавируса петербургского реаниматолога. Местные власти выплатят его семье миллион рублей.

В Нижегородскую область ограничили въезд на время майских праздников. Проехать можно будет только по «экстренным рабочим пропускам» или паспортам, где стоит местная прописка. Остальных будут либо разворачивать, либо обяжут две недели сидеть в карантине.

В регионе закрыли для посещения село Дивеево, где вспышка коронавируса произошла в местном женском монастыре. По данным Mash, болеют 48 монахинь. В селе проживают шесть тысяч человек.

В Елоховском соборе в Москве умер второй клирик — протодиакон Евгений Трофимов. Вероятной причиной смерти стало заражение коронавирусом. 21 апреля от COVID-19 скончался настоятель этого храма Александр Агейкин.

Отца чемпиона мира по версии UFC Хабиба Нурмагомедова госпитализировали с подозрением на коронавирус. Спортивный комментатор из Дагестана рассказал «360» подробности этой истории.

Коронавирус в мире

Число смертей от коронавируса во всем мире превысило 200 тысяч. Такие данные привел Университет Джонса Хопкинса, суммирующий официальную статистику. В мире подтверждено 2,893 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли 202 668 больных, выздоровели более 816 тысяч.

Лидером по числу заражений остаются США — 936,6 тысячи подтвержденных случаев, 53,7 тысячи смертей. Далее идут Испания (223,7 тысячи случаев), Италия (195 тысяч), Франция (161,6 тысячи), Германия (156,4 тысячи), Великобритания (149,6 тысячи), Турция (107,8 тысячи), Иран (89,3 тысячи), Китай (83,9 тысячи) и Россия (74,6 тысячи).

Британский премьер Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, вернется в строй в понедельник, 27 апреля. В начале месяца Джонсона госпитализировали. Несколько дней он провел в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Италия в мае откроет для посещения Колизей, Помпеи и другие самые известные достопримечательности. Пускать на них будут с соблюдением мер безопасности по коронавирусу. Все учреждения культуры в стране были закрыты еще в начале марта.

ВОЗ призывает не спешить с выводами о том, что все, кто переболел коронавирусом, приобретают к нему иммунитет. В организации предлагают дождаться результатов исследований на эту тему.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус — божье наказание «за безобразное отношение к экологии» и неправильный образ жизни людей.

Сам он в разгар эпидемии садил саженцы в национальном парке «Припятский» в Чернобыльской зоне. 25 апреля в Белоруссии прошел республиканский субботник.