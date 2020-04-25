Источник: отца Хабиба Нурмагомедова положили в больницу с подозрением на коронавирус

Отец дагестанского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова попал в больницу. По информации источника «360», знакомого с ситуацией, у 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова подозревают коронавирус.

Нурмагомедов-старший подтвердил свою госпитализацию, не сообщив подробностей.

«Люди, которые его хорошо знают, сказали, что он заболел, и достаточно тяжело», — утверждает собеседник «360».

По его словам, в республике началась «эпидемия пневмонии, которую никто не называет коронавирусом».

Дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов рассказал «Чемпионату», что Абдулманап Нурмагомедов находится на лечении в Махачкале.

«Заболел в горах. Два дня [после того, как почувствовал себя плохо], ходил на ногах, братья еле уговорили лечь в больницу. Пока коронавирус не подтвержден. Говорят, грипп», — сообщил комментатор.

По его словам, также в республике заболел известный боец смешанного стиля Шамиль Завуров.

Абдулманап Нурмагомедов тренирует нескольких спортсменов, выступающих под эгидой UFC. Его сын — действующий чемпион UFC в легком весе.