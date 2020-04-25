Реаниматолог из Петербурга умер от коронавируса

В больнице Белошицкий проработал более 20 лет, до 25 февраля 2020 года. Медику было 50 лет.

Его лечили в Боткинской больнице. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а в последние дни — на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), который используется для искусственного насыщения крови кислородом

«Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», — заявили в клинике.

Елизаветинская больница — одна из крупнейших в Санкт-Петербурге. На днях у сотрудника и двух пациентов больницы обнаружили коронавирус. На карантин закрыли эндокринологическое и травматологическое отделения.