Максима Леонидова задержали за дальнюю прогулку — но в Петербурге такого запрета нет. Фото из отделения
По стечению обстоятельств, Вишневский позвонил Леонидову как раз в тот момент, когда музыканта задерживала полиция.
«Он с женой и собакой пошел гулять в Шуваловский парк. Это рядом с их домом. Они всегда там гуляют. Полиция подошла и сказала, что те отошли на 100 метров от дома, что якобы нельзя. Но у нас в Петербурге нет такого запрета! В перечне парков, запрещенных к посещению, Шуваловский парк отсутствует», — заявил Вишневский. Более того, никаких знаков на то, что парк посещать нельзя, на входе нет.
«Мы проехали вдоль парка и не увидели никаких запрещающих знаков, никаких ограждений или табличек. Ничего нет. Поэтому они ничего не нарушили. Абсолютно незаконное задержание», — подчеркнул депутат.
В полицейском участке, помимо Леонидова, было еще несколько задержанных из того же парка.
На всех составили протокол за нарушение самоизоляции. Статья предусматривает штраф в размере четырех тысяч рублей. Теперь его будут оспаривать.