Музыканта Максима Леонидова задержали в парке рядом с домом в Петербурге и доставили в полицию. Но задержание и выписанный штраф незаконны. Так считает друг певца и депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

По стечению обстоятельств, Вишневский позвонил Леонидову как раз в тот момент, когда музыканта задерживала полиция.

Источник фото: телеканал «360»

«Он с женой и собакой пошел гулять в Шуваловский парк. Это рядом с их домом. Они всегда там гуляют. Полиция подошла и сказала, что те отошли на 100 метров от дома, что якобы нельзя. Но у нас в Петербурге нет такого запрета! В перечне парков, запрещенных к посещению, Шуваловский парк отсутствует», — заявил Вишневский. Более того, никаких знаков на то, что парк посещать нельзя, на входе нет.

«Мы проехали вдоль парка и не увидели никаких запрещающих знаков, никаких ограждений или табличек. Ничего нет. Поэтому они ничего не нарушили. Абсолютно незаконное задержание», — подчеркнул депутат.

Леонидов с женой на входе в Шуваловский парк. Источник фото: телеканал «360»

В полицейском участке, помимо Леонидова, было еще несколько задержанных из того же парка.

Источник фото: телеканал «360»

На всех составили протокол за нарушение самоизоляции. Статья предусматривает штраф в размере четырех тысяч рублей. Теперь его будут оспаривать.