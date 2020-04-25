Лукашенко назвал коронавирус Божьим наказанием

«Господь увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове», — заявил президент. Поэтому, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, власти решили во что бы то ни стало провести традиционную весеннюю уборку в стране.

«Субботники — это, считаю, то доброе, что мы взяли из советского периода», — сказал Лукашенко.

Глава государства не принимает особых мер из-за ситуации с коронавирусом, несмотря на растущие цифры по заболевшим и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Он считает пандемию мировым заговором и «массовым психозом».

В Белоруссии — почти 10 тысяч заболевших COVID-19, 67 человек погибли из-за инфекции.