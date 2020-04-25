Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с COVID-19. Его заразил водитель

«Состояние не очень хорошее. Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился. Он уже неделю как заболел, а я был сразу после этого на карантине, но потом у меня проявилось», — заявил «Интерфаксу» политик. Также он заявил, что в больнице он уже четыре дня.

Он рассказал, что анализ на коронавирус был отрицательный, но после компьютерной томографии врачи подтвердили заболевание.

Всех, с кем общался Калашников в последние дни, отправили на обязательный карантин. Глава КПРФ заявил, что его подчиненный находился дома сразу после появления первых признаков респираторной инфекции. Депутату 59 лет.

Ранее сообщалось, что в больницу Коммунарки с подозрением на COVID-19 отправили члена Совета Федерации Людмилу Нарусову. Но наличие коронавируса, несмотря на двустороннее воспаление легких, у нее не подтвердили.