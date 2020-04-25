Депутат КПРФ Леонид Калашников, госпитализированный с диагнозом COVID-19, давно не появлялся в студии программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия». Поэтому он не мог заразить гостей шоу и телеведущего.

Об этом URA.RU рассказал сам Владимир Соловьев.

«Он давно у меня на передаче не был. [Последний раз] он был у нас на программе еще до введения карантина, до всего, то есть давным-давно», — сообщил телеведущий.

Он добавил, что хорошо знает Калашникова, и пожелал депутату скорейшего выздоровления.

Владимир Соловьев уточнил, что в студии на время самоизоляции действует сложная система защиты от коронавирусной инфекции. Приглашенные участники сохраняют дистанцию, приезжают на шоу в маске, на входе у всех измеряют температуру. Съемочная группа шоу еженедельно сдает тесты на COVID-19, и соблюдает условия карантина. Соловьев сообщил, что его команда сохраняет дистанцию в полтора метра и постоянно моет руки. Он пошутил, что в ближайшие 20 лет на этих руках будут умирать все бактерии.

Телеведущий предположил, что даже с учетом всех мер предосторожности полностью защититься сложно, так как болезнь еще плохо изучена и врачи время от времени меняют свои рекомендации.

Депутат Госдумы Леонид Кадашников заразился коронавирусной инфекцией от своего водителя. Сейчас 59-летний политик госпитализирован.