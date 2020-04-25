Отец Нурмагомедова в горах строил парк для спортсменов — Рабаданов
Последний раз Рабаданов видел Абдулманапа около недели назад, прежде, чем он уехал в горы. Туда Нурмагомедов отправился не просто так — там он строит парк.
Он там взял участок для спортсменов, облагораживает его. Уже 200 деревьев высадил. Оттуда приехал три дня назад — ходил, кашлял, но не шел к врачуРамазан Рабаданов
Только сегодня родственники уговорили лечь в больницу. Комментатор отметил, что к Нурмагомедову не пускают посетителей. Нельзя связаться с ним и по телефону — узнать о его состоянии можно будет только завтра. Рабаданов уточнил, что пока можно говорить только о подозрениях на коронавирусную инфекцию, результаты анализов будут известны только завтра.
Об этом Рабаданову рассказал его брат Нурмагомедова Али.
«Врачи взяли анализа сегодня — завтра, видимо, будут результаты. Сейчас речь идет, предварительно, о пневмонии», — пояснил он.
Ранее источник сообщил, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.