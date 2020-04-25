    25 апреля 2020, 22:14

    Отец Нурмагомедова в горах строил парк для спортсменов — Рабаданов

    Анастасия Кукова, Екатерина Земская

    Дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов сообщил «360», что отец Хабиба Нурмагомедова отправился в горы не случайно. Он занимается там обустройством парка для спортсменов.
    Отец Нурмагомедова в горах строил парк для спортсменов — Рабаданов

    Последний раз Рабаданов видел Абдулманапа около недели назад, прежде, чем он уехал в горы. Туда Нурмагомедов отправился не просто так — там он строит парк.

    Он там взял участок для спортсменов, облагораживает его. Уже 200 деревьев высадил. Оттуда приехал три дня назад — ходил, кашлял, но не шел к врачу

    Рамазан Рабаданов

    Только сегодня родственники уговорили лечь в больницу. Комментатор отметил, что к Нурмагомедову не пускают посетителей. Нельзя связаться с ним и по телефону — узнать о его состоянии можно будет только завтра. Рабаданов уточнил, что пока можно говорить только о подозрениях на коронавирусную инфекцию, результаты анализов будут известны только завтра.

    Об этом Рабаданову рассказал его брат Нурмагомедова Али.

    «Врачи взяли анализа сегодня — завтра, видимо, будут результаты. Сейчас речь идет, предварительно, о пневмонии», — пояснил он.

    Ранее источник сообщил, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.