Дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов сообщил «360», что отец Хабиба Нурмагомедова отправился в горы не случайно. Он занимается там обустройством парка для спортсменов.

Последний раз Рабаданов видел Абдулманапа около недели назад, прежде, чем он уехал в горы. Туда Нурмагомедов отправился не просто так — там он строит парк.

Он там взял участок для спортсменов, облагораживает его. Уже 200 деревьев высадил. Оттуда приехал три дня назад — ходил, кашлял, но не шел к врачу Рамазан Рабаданов

Только сегодня родственники уговорили лечь в больницу. Комментатор отметил, что к Нурмагомедову не пускают посетителей. Нельзя связаться с ним и по телефону — узнать о его состоянии можно будет только завтра. Рабаданов уточнил, что пока можно говорить только о подозрениях на коронавирусную инфекцию, результаты анализов будут известны только завтра.

Об этом Рабаданову рассказал его брат Нурмагомедова Али.

«Врачи взяли анализа сегодня — завтра, видимо, будут результаты. Сейчас речь идет, предварительно, о пневмонии», — пояснил он.

Ранее источник сообщил, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.