За сутки в Москве умерли 38 больных с коронавирусом

За последние три дня в столице скончались 116 человек с COVID-19.

За прошлые сутки в Москве выявили 2,6 тысячи новых случаев коронавируса. По состоянию на 25 апреля было зафиксировано 39,5 тысячи заболевших. Из них свыше трех тысяч вылечились.

Среди заразившихся много людей молодого и среднего возраста. За последние сутки каждый второй новый больной был в возрасте до 45 лет, а 37,5% — от 46 до 65 лет.

В России, по данным на 25 апреля, коронавирус выявили у 74 588 человек (+5966 за сутки), из них 681 человек умер (+66), 6250 выздоровели (+682).

Москва остается лидером по числу выявленных случаев коронавируса. Далее идут Подмосковье (почти 8,5 тысячи больных, 69 смертей), Санкт-Петербург (2,9 тысячи заразившихся, 23 смерти), Нижегородская (1,2 тысячи, восемь смертей) область. В остальных регионах зафиксировано менее тысячи заразившихся.