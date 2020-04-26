В Нижегородскую область ограничат въезд на майские праздники
«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области», — написал он в Instagram.
Также на предстоящих выходных «за исключением экстренных случаев» не будут действовать рабочие пропуска.
«Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин», — пояснил Никитин.
Он призвал донести эту информацию до всех, кто планировал приехать в область, чтобы провести здесь майские праздники.
В этом году выходные установлены с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Три дня между праздниками — с 6 по 8 мая — рабочие.
В Нижегородской области уже действует система пропусков. Те, кто приезжает из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга обязаны соблюдать двухнедельную изоляцию.
В регионе выявлено более 1,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю он находится на четвертом месте в стране.