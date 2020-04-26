В Нижегородскую область ограничат въезд на майские праздники

Со следующей недели въехать на территорию Нижегородской области можно будет только по «экстренным рабочим пропускам» и паспортам с пропиской в регионе. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области», — написал он в Instagram.

Также на предстоящих выходных «за исключением экстренных случаев» не будут действовать рабочие пропуска.

«Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин», — пояснил Никитин.

Он призвал донести эту информацию до всех, кто планировал приехать в область, чтобы провести здесь майские праздники.

В этом году выходные установлены с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Три дня между праздниками — с 6 по 8 мая — рабочие.

В Нижегородской области уже действует система пропусков. Те, кто приезжает из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга обязаны соблюдать двухнедельную изоляцию.

В регионе выявлено более 1,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю он находится на четвертом месте в стране.