Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его официального представителя. Борис Джонсон возвращается к своим обязанностям в момент усиления критики правительства, вызванной нехваткой тестов и средств защиты для медицинских работников. Общество также недовольно числом погибших — более 20 тысяч жертв. Инфицировано более 150 тысяч человек.

Премьеру придется решать вопросы, с вязанные с возможностью второй волны инфицированных, а также требованиями облегчить введенные из-за пандемии ограничения. Эксперты утверждают, что экономика Великобритании может впасть в величайшую за последние 300 лет рецессию.

Как сообщила газета The Daily Telegraph, Джонсон изъявил желание вернуться к своему рабочему графику и подтвердил, что «рвется в бой».

На следующей неделе он должен принять несколько ключевых решений в отношении общенационального карантина. С другой стороны, прогнозируемая вторая волна заражений может вызвать негативные последствия. Возможно, Джонсон разрешит помещать в 14-дневный карантин всех, кто прибывает в британские аэропорты и морские порты.