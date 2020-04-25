ВОЗ усомнилась в появлении иммунитета к SARS-CoV-2

Иммунитет к коронавирусу у переболевших COVID-19 может оказаться мифом. По крайней мере, во Всемирной организации здравоохранения объявили, что антитела не дают гарантии на следующие инфицирования.

В информационном бюллетене ВОЗ значится, что большинство исследований показывают наличие антител к коронавирусу у выздоровевших людей. Однако некоторые имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих антител.

«По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, дает или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом», — подчеркнули в ВОЗ.

В организации предостерегли от введения иммунных паспортов, поскольку такая практика может способствовать распространению эпидемии.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться по другим странам. Сейчас по всему миру больше 2,8 миллиона случаев. Самое высокое число заболевших COVID-19 в США, Испании и Италии. Россия находится на 10-м месте по количеству больных.