    25 апреля 2020, 22:36

    Четыре медсестры с коронавирусом умерли в Петербурге

    Кирилл Фролов

    Четыре медсестры с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в Санкт-Петербурге в апреле. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городском комитете по здравоохранению.
    Четыре медсестры с коронавирусом умерли в Петербурге

    Две женщины, 30 и 55 лет, работали в Госпитале для ветеранов войн, одна медсестра трудилась в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе — ей было 56 лет. Еще одна, 58-летняя медицинская сестра, работала в одной из городских поликлиник.

    В департаменте заявили, что у всех умерших «либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей».

    Медики могут заражаться, как и все другие люди, в других местах. Не только на работе

    Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

    Накануне в Елизаветинской больнице Петербурга сообщили о смерти от коронавируса 50-летнего анестезиолога Сергея Белошицкого. Он проработал в медучреждении более 20 лет.

    По состоянию на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Петербурга находились более 120 медработников с коронавирусом. Трое из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.