Четыре медсестры с коронавирусом умерли в Петербурге

Две женщины, 30 и 55 лет, работали в Госпитале для ветеранов войн, одна медсестра трудилась в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе — ей было 56 лет. Еще одна, 58-летняя медицинская сестра, работала в одной из городских поликлиник.

В департаменте заявили, что у всех умерших «либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей».

Медики могут заражаться, как и все другие люди, в других местах. Не только на работе Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Накануне в Елизаветинской больнице Петербурга сообщили о смерти от коронавируса 50-летнего анестезиолога Сергея Белошицкого. Он проработал в медучреждении более 20 лет.

По состоянию на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Петербурга находились более 120 медработников с коронавирусом. Трое из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.