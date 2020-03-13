Коронавирус в России и мире. Главное на 13 марта

В России заболели еще шесть человек. В Китае объявили, что пик эпидемии пройден. НХЛ и НБА остановили сезон из-за положительного теста у двух игроков. Последние новости о коронавирусе — в ежедневной подборке «360».

Статистика

По статистике издания South China Morning Post, всего в мире вирус обнаружили у 121 тысячи человек, почти пять тысяч пациентов скончались, 68 тысяч вылечились.

Сильнее всего от пандемии пострадал Китай — более 80 тысяч выявленных случаев и 3169 летальных исходов (за сутки умерли 11 человек). Следом идут Италия (15 тысяч заразившихся, 1016 смертей, из них 189 за сутки), Иран (10 тысяч, 429 смертей), Южная Корея (7,8 тысячи, 66 летальных исходов).

Много заразившихся в Испании (2965 человек, 84 смертей), Франции (2876 человек, 61 погибший, за сутки скончались 13 человек), Германии (2369, трое умерших), США (1459, 39 смертей).

Коронавирус в России

За день еще шестеро россиян заболели коронавирусом. Четверо из них живут в Москве, один — в Краснодарском крае, еще один — в Калининграде. Все они побывали в Италии. Всего в России подтвердили 34 случая заражения коронавирусом COVID-19.

С 13 марта Россия закрыла границу для граждан Италии, в том числе студентов и туристов. Исключения сделаны для экипажей воздушных судов, дипломатов и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Трое велогонщиков из «Газпром-РусВело», а также два сотрудника команды подхватили вирус в ОАЭ. Гонщики Игорь Боев и Дмитрий Страхов остаются в больнице Абу-Даби. Велосипедиста Имерио Чима уже выписали. Остальная часть российской команды смогла вернуться на родину. Россияне две недели находились в карантине в гостинице Абу-Даби. Это произошло после отмены «Тура ОАЭ» из-за коронавируса.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой самоизолировался после возвращения из Парижа, где проходило заседание постоянного комитета ПАСЕ. Решение он принял из-за большого числа заразившихся во Франции.

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, напротив, вышел на работу в Госдуму после того, как побывал во Франции. Он был в зале заседаний и когда в Думу приезжал президент. По просьбе Владимира Жириновского парламентарию аннулировали депутатский пропуск на две недели.

В Подмосковье вслед за столицей ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. С 13 марта в регионе запретили массовые мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч человек. Организаторам остальных собраний власти рекомендуют воздержаться от их проведения.

Жители, которые вернулись из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии и Испании, должны будут оставаться на домашнем карантине в течение 14 суток.

Студентам и преподавателям Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов запретили рукопожатия и другие близкие контакты.

Ректор вуза напомнил, что в начале марта более 700 студентов петербургского Северо-Западного государственного медицинского университета поместили в карантин. Вместе с ними в общежитии жил итальянец, у которого нашли коронавирус.

Коронавирус в мире

Минздрав Китая заявил, что пик эпидемии СОVID-19 в стране пройден. В четверг, 12 марта, там зафиксировали 19 новых случаев заражения, за день до этого — 15.

По последним данным, в КНР оставались 14,8 тысячи больных. С начала эпидемии почти 63 тысяч жителей выздоровели, 3169 скончались.

Официальный представитель МИД Китая написал в Twitter, что вирус в страну могли завезти американские военные. Так он отреагировал на заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний. Тот рассказал, что несколько американских пациентов, которым ранее поставили диагноз «грипп», как теперь выяснилось, умерли из-за коронавируса. Представителя МИД КНР заинтересовало, когда именно в США появился первый зараженный.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановили регулярные чемпионаты 2019/20 из-за заражения двух баскетболистов. Коронавирус нашли у игроков «Юты Джаз» — француза Руди Гобера и Эммануэля Мудиая из Конго.

Руководство НБА рекомендовало шести командам лиги самоизолироваться. Помимо «Юты Джаз» это команды, с которыми она играла за последние 20 дней, — «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Кливленд Кавальерс».

НХЛ приостановила сезон, так как несколько команд лиги делят свои арены и раздевалки с баскетбольными клубами.

Под угрозой также проведение чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Швейцарии с 27 апреля по 3 мая. Ранее в США отменили юниорский чемпионат, планировавшийся на апрель. А в Канаде отказались проводить женское первенство.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Вместе с ним в карантин отправили основной состав команды и тренерский штаб. Также закрыли тренировочный центр «Арсенала».

У актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон новый вирус обнаружили в Австралии, куда пара прилетела на съемки. Медики пытаются отследить людей, с которыми контактировала семья.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выявили первый случай заражения COVID-19. Заболела представительница Филиппин, работавшая в комитете по правовым вопросам. В итоге закрылась вся филиппинская миссия, ее сотрудники решили отправиться в карантин. Пока симптомы заболевания у них не проявились.

В столице Казахстана из-за угрозы коронавируса отменили военный парад в честь 75-летия Победы.