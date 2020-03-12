Парад Победы в Казахстане отменили из-за коронавируса. Россия на это не пойдет?

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нур-Султане не состоится. Власти Казахстана решили его отменить из-за угрозы распространения коронавируса.

Решение главы республики Касым-Жомарта Токаева сообщил в Facebook его пресс-секретарь Берик Курмангали.

«Глава государства решил не проводить общественные мероприятия, посвященные празднику Навруз и военному параду в честь 75-летия Победы в столице республики», — уточнил представитель казахского лидера.

Запланированные ранее международные форумы Касым-Жомарт Токаев перенес.

Ограничения не коснутся предприятий малого и среднего бизнеса — они продолжат работу. Глава республики подчеркнул, что принятые меры не должны причинить ущерб деятельности таких компаний.

«Перебоев в работе крупных предприятий тоже не ожидается», — заключил его пресс-секретарь.

В Казахстане пока не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

Москва продолжает подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все мероприятия в столице идут по плану. Об их отмене речь пока не заходила. К тому же угрозу распространения корорнавируса в РФ свели к минимуму.

На Красную площадь должны выйти свыше 20 новейших образцов военной техники. Россиянам их покажут впервые.

Из-за коронавируса во всем мире отменяют или переносят мероприятия международного масштаба. На неопределенный срок свои матчи приостановила НБА, в Канаде не состоится чемпионат мира по фигурному катанию, как и соревнования по женскому хоккею. Зрителей не пустят на матчи чемпионата Франции по футболу.