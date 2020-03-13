Всего восемь человек в Китае заразились коронавирусом за сутки

В Китае за сутки выявили только восемь новых случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали семь заболевших. Всего на материковой части страны инфицированы свыше 80 тысяч человек.

Данные о зараженных Государственному комитету по вопросам здравоохранения КНР предоставили в 31 провинции страны, сообщило РИА «Новости».

Врачи насчитали 80 813 подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас болеют 13 526 человек, из них состояние свыше четырех тысяч пациентов медики оценивают как тяжелое. Из больниц выписали 64 111 человек. Скончались 3176.

Врачи сообщают о трех новых ввозных случаях заражения коронавирусом. Два пациента находятся в Шанхае, один — в Пекине. Всего из-за границы больными приехали 88 человек.

В провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии, за сутки выявили пять инфицированных, причем все они из Уханя.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском Ухане произошла в декабре 2019 года. Ее возбудителем стал новый коронавирус. Заболеванию присвоили официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. В Китае считают, что она завершится к лету.