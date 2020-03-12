Российского велогонщика выпустили из карантина в ОАЭ из-за COVID-19

Спортсменов из «Газпром-РусВело» выпустили из больницы в ОАЭ. Покинуть карантин позволили большинству россиян. Под наблюдением врачей остались два велогонщика и два сотрудника российской команды.

«Сегодня большинству гонщиков команды „Газпром-РусВело“ разрешили покинуть карантин в ОАЭ, который был объявлен на территории отеля в Абу-Даби в связи с распространением коронавируса. Гонщики и сотрудники велокоманды находились в отеле две недели, за которые прошли пять тестов на коронавирус», — сказано в Instagram команды.

Отдельно представители команды указали, что из-под наблюдения врачей освободили велогонщика Имерио Чима. Ранее его анализы оказались положительными на коронавирус. Сейчас в госпитале в Абу-Даби остались два гонщика и два сотрудника российской команды.

О госпитализации российских спортсменов и сотрудников команды стало известно в начале недели. Тревогу подняли после того, как жена одного из спортсменов, Мария Страхова пожаловалась, что который день не может дозвониться мужу. Дмитрий СТрахов оказался среди тех, кого срочно госпитализировали в ОАЭ с подозрением на коронавирус.

Российская команда прибыла в Абу-Даби на многодневную гонку «Тур ОАЭ». Из-за коронавируса два этапа гонки пришлось отменить.