Подмосковье в режиме повышенной готовности. Объясняем простыми словами, что это значит для жителей

Подмосковье перешло на режим повышенной готовности из-за коронавируса, однако это не страшно. Бояться изоляции жителям региона не стоит — полный карантин, как в Италии, Московской области не грозит. «360» разбирается, какие ограничения власти ввели для предупреждения эпидемии нового заболевания.

Италия первой в мире ввела «красную зону» коронавируса по всей стране. Теперь ее жители не могут спокойно передвигаться из одной части страны в другую, школы и детские сады закрыты, а из магазинов работают только продуктовые и аптеки. Более того — въехать в страну и покинуть ее в ближайшее время тоже не получится. Дошло до того, что на неопределенное время ввели запрет на свадьбы и похороны.

После того, как Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за нового вируса, многие жители региона испугались повторения глобального карантина. Однако бояться не стоит — в Московской области, по последним данным, зафиксировано всего три случая заражения. Все больные живы, их состояние оценивается как удовлетворительное. В Италии к моменту объявления «красной зоны» число больных достигло девяти тысяч человек и 463 жертв.

Что же означает режим повышенной готовности, который вслед за столицей России ввела Московская область? Он необходим для того, чтобы предупредить распространение коронавируса в регионе. Он не такой строгий, как в Италии — жители Подмосковья могут свободно перемещаться как по территории региона, так и за его пределы, а все магазины, салоны и торговые центры работают в обычном режиме.

Никаких массовых мероприятий

Власти запретили проводить любые массовые мероприятия, которые соберут более пяти тысяч человек. Считается не только количество зрителей, но и участники, организаторы и техперсонал. Ограничение затронет различные типы массовых сборищ — публичные, культурные и спортивные.

На мероприятия, которые соберут менее пяти тысяч человек, запрет не распространяется. Однако власти Подмосковья порекомендовали организаторам воздержаться от их проведения — риск заражения на таких встречах остается довольно большим. Поэтому такие мероприятия посоветовали перенести на неопределенный срок или отменить.

Что будет с работой?

Если сотрудник вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании или других стран, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, работодатель должен отпустить его на двухнедельный карантин. Для таких людей круглосуточно будет работать специальная горячая линия. С ее помощью житель Московской области может рассказать о своих перемещениях за границей, перечислить круг лиц, с которыми он контактировал после возвращения, назвать даты вылета и прилета в Россию, а также оставить персональные данные.

Тех сотрудников, которые не выезжали в заграничные командировки, власти региона рекомендуют временно перевести на удаленную работу. Этот совет распространяется только на тех, кто может трудится из дома. Остальные жители региона могут посещать свои рабочие места.

Однако при первых признаках ОРВИ любой человек должен обратиться в скорую помощь, чтобы сдать необходимые анализы. Если коронавирус подтвердится — нужно немедленно сообщить об этом Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Дети в безопасности

Все жители Подмосковья, которые заразились коронавирусом — взрослые, однако регион заранее принимает меры для защиты детей. Чтобы не позволить эпидемии распространиться среди школьников, им каждое утро будут измерять температуру. Если у ребенка обнаружат признаки ОРВИ, его отправят на домашнее обучение. Если в одном классе заболеют более 20% учеников, его закроют. Дети из других классов в этом случае перестанут свободно ходить по школе — чтобы снизить риск заболевания, все уроки для них будут вести в одном кабинете.

Если же число заболевших превысит 20% от всех учащихся школы, то учебное заведение закроют на карантин как минимум на одну неделю.