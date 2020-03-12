Депутат проигнорировал коронавирусный карантин и пришел в Госдуму. В этот момент там выступал Путин

Парламентарий Сергей Катасонов не пошел на карантин после того, как возвратился из Франции. Он был на работе и когда в Думу приезжал президент. Сейчас он оправдывается, что находился за границей еще до начала карантина.

«Я не думаю, что подверг опасности президента. Все-таки я сижу достаточно далеко, на галерке», — заявил он, комментируя ситуацию изданию «Подъем». Речь идет о 10 марта, когда Владимир Путин приехал в Госдуму для обсуждения поправок в Конституцию.

Депутат объяснил, что находился во Франции 5 марта. Там еще не было никакого карантина. Россия к тому моменту тоже не включила это государство в список стран, после приезда из которых нужно самоизолироваться и уйти на двухнедельных карантин.

Теперь Катасонов считает, что председатель Госдумы правильно сделал, когда аннулировал его пропуск. По мнению парламентария, дисциплину все же следует соблюдать, ведь риски действительно существуют.

«Как я понял со слов Володина, люди, которые контактировали со мной в Госдуме, тоже должны самоизолироваться», — отметил он. По его подсчетам, речь идет о пяти или семи депутатах.

Коронавирус не делает исключения ни для кого. Среди заразившихся есть футболисты, политики, актеры. Недавно голливудская звезда Том Хэнкс заявил, что вместе с женой подцепил вирус в Австралии. Теперь супруги находятся на карантине.