Еще 6 человек заразились коронавирусом в России

Еще шестеро россиян заболели коронавирусом за последние сутки. Среди них не только жители столицы.

Четверо инфицированных — москвичи. Еще один заразившийся живет в Краснодарском крае, а другой — в Калининграде. Об этом сообщил оперативный штаб. Все заболевшие за последние две недели путешествовали по странам, в которых уже бушует коронавирус.

Сейчас заразившихся поместили в специальные инфекционные боксы. Кроме того, уже нашли всех, с кем они общались. Контактировавших с коронавирусными больными держат под наблюдением.

Оперативный штаб Москвы заявил, что все шестеро заболевших были пассажирами одного рейса — DP-804 01.03.2020 Бергамо — Москва. Сотрудники попросили тех, кто летел вместе с ними по возможности не выходить на улицу, вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь.

Таким образом, к вечеру 12 марта в России подтверждены 34 случая заражения новым типом коронавируса. Всего в мире COVID-19 болеют 125 тысяч человек более чем в 110 странах. Вирус унес жизни 4625 человек, еще 68 тысяч пациентов пошли на поправку.