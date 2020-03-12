Китай заявил, что коронавирус в Ухань привезли американцы

Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирусную инфекцию в страну могла завести американская армия. Об этом дипломат заявил в Twitter.

Таким образом Лицзянь отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда. На днях тот сообщил, что в Штатах обнаружили несколько случаев посмертного выявления COVID-19 у пациентов, скончавшихся от гриппа.

«CDC был пойман на месте преступления. Когда первый пациент зафиксирован в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? Может быть, американская армия принесла эпидемию в Ухань?.. США должны объясниться!» — заявил дипломат.

По последним данным, всего в мире коронавирус обнаружили у 122 тысяч заболевших. Скончались 4578 пациентов, почти 66 тысяч вылечились. «360» собрал самую свежую информацию о коронавирусе в России и в мире.