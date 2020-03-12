Петербургский вуз запретил студентам обниматься и целоваться. Секс разрешен

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов запретил студентам объятия, поцелуи и другие близкие контакты. Под страхом отчисления теперь студентам нельзя касаться друг друга. Секс запрещать не стали.

Как рассказал ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, так вуз решил бороться с распространением коронавируса. Студенты, по его словам, к запретам отнеслись с пониманием.

«Студенты сами все понимают, но если администрация или преподаватели будут это видеть, за этим будет следовать наказание — выговор, если человек долго не реагирует, будет себя нахально вести, то вплоть до исключения. Так что все, кроме секса, все физические контакты запрещены», — рассказал педагог. Его слова привело издание «Подъем».

Запесоцкий объяснил. что такие меры приняты исключительно ради безопасности самих студентов. По его словам, на Западе такие запреты ввели в ряде стран, в каких — ректор не уточнил.

«У нас сейчас 700 человек в медицинском институте заперты, потому что целовались и обнималась с одним итальянцем — студентом в аэропорту», — добавил руководитель вуза.

Всемирная туалетная организация ранее объяснила, что причиной молниеносного распространения коронавируса по планете — несоблюдение элементарных правил гигиены. Руководитель объединения Джек Сим призвал чаще мыть руки и носить медицинские маски. Другие эксперты призывают при этом быть аккуратнее в толпе, особенно в транспорте, и ограничить тактильные контакты с другими людьми. Как ректор СПбГУП представляет себе бесконтактный секс, он не объяснил.