Итальянцев перестанут пускать в Россию с 13 марта

Россия приостановит пропуск граждан Италии через государственную границу. Такое решение принято из-за распространения коронавируса.

В документе, опубликованном на сайте кабинета министров, сообщается, что под ограничения попадают все категории граждан. Перестанут пускать даже тех иностранцев, которые едут транзитом.

«Временно приостановить пропуск через государственную границу РФ граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — сказано в документе.

Ограничения вступят в силу с 13 марта.

В указе отмечается, что исключением станут граждане Евросоюза, экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющих вид на жительство в России.

В конце января Россия закрыла границу с Китаем и прервала железнодорожное сообщение с Северной Кореей. С 19 февраля гражданам Китая запретили въезд в страну.

Ранее с 7 марта российское правительство уже временно приостановило пропуск граждан, прибывающих из Ирана.