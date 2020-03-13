Всех россиян с карантинного Diamond Princess выписали из больниц

Двое россиян, которые плавали на попавшем под карантин корабле Diamond Princess, выписались из инфекционной больницы Владивостока. Там они оказались после того, как прилетели из Японии.

«Последних двух российских туристов выписали из инфекционного отделения, больше там никого нет», — заявил представитель регионального Минздрава РИА «Новости». Он заметил, что у пассажиров не подтвердился коронавирус.

Семь жителей России вернулись с Diamond Princess 22 и 23 февраля. Их госпитализировали в инфекционную больницу Владивостока и взяли анализы на COVID-19. Предварительные результаты оказались отрицательными. Еще двое российских пассажиров круизного лайнера — семейная пара из Владивостока — вернулись на родину 29 февраля. Они тоже оказались на карантине. Новосибирский научно-исследовательский центр «Вектор», проверил анализы всех девятерых туристов: у них не нашли коронавируса. Первые семь человек выписались из больницы 6 марта.

Корабль Diamond Princess отправился в двухнедельное путешествие еще 20 января. Он вернулся в порт Йокогамы 3 февраля и оказался на карантине. Это случилось из-за того, что на борту отдыхал зараженный вирусом китаец. Он сошел в Гонконге за день до этого. В итоге 2666 туристов и 1045 членов экипажа находились почти весь февраль на карантине. Из них 705 человек заразились коронавирусом.

Вспышку коронавируса нового типа впервые зарегистрировали в Китае в конце 2019 года, После этого COVID-19 распространился по всему миру. По последним данным от него умерли почти пять тысяч человек, 121 тысяча заразилась, 65 тысяч выздоровели. Последние новости об эпидемии — в большом материале «360».