Всех россиян с карантинного Diamond Princess выписали из больниц
«Последних двух российских туристов выписали из инфекционного отделения, больше там никого нет», — заявил представитель регионального Минздрава РИА «Новости». Он заметил, что у пассажиров не подтвердился коронавирус.
Семь жителей России вернулись с Diamond Princess 22 и 23 февраля. Их госпитализировали в инфекционную больницу Владивостока и взяли анализы на COVID-19. Предварительные результаты оказались отрицательными. Еще двое российских пассажиров круизного лайнера — семейная пара из Владивостока — вернулись на родину 29 февраля. Они тоже оказались на карантине. Новосибирский научно-исследовательский центр «Вектор», проверил анализы всех девятерых туристов: у них не нашли коронавируса. Первые семь человек выписались из больницы 6 марта.
Корабль Diamond Princess отправился в двухнедельное путешествие еще 20 января. Он вернулся в порт Йокогамы 3 февраля и оказался на карантине. Это случилось из-за того, что на борту отдыхал зараженный вирусом китаец. Он сошел в Гонконге за день до этого. В итоге 2666 туристов и 1045 членов экипажа находились почти весь февраль на карантине. Из них 705 человек заразились коронавирусом.
Вспышку коронавируса нового типа впервые зарегистрировали в Китае в конце 2019 года, После этого COVID-19 распространился по всему миру. По последним данным от него умерли почти пять тысяч человек, 121 тысяча заразилась, 65 тысяч выздоровели. Последние новости об эпидемии — в большом материале «360».