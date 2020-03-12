НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса

После проведения консультаций с медэкспертами и на фоне приостановки игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) глава Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмен заявил о приостановке чемпионата.

Заявление НХЛ было опубликовано в Twitter. Сроки приостановки указаны не были.

Беттмен сообщил, что, как только это будет «уместно», игры возобновятся и Кубок Стэнли будет вручен победителю. Он добавил, что лига будет следовать рекомендациям экспертов и готовиться к любому возможному развитию событий. При этом руководство НХЛ постарается не принимать поспешных решений.

«Однако после того, как игрок НБА был диагностирован с коронавирусом, и потому, что многие клубы НХЛ делят арены и раздевалки с командами НБА, высока вероятность, что рано или поздно кто-то в НХЛ тоже заразится. Сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи», — подчеркнул глава НХЛ.

Лига будет отслеживать ситуацию и призывает игроков принимать разумные меры предосторожности, включая самокарантин.

После того как стало известно, что один из игроков команды «Юта Джаз» болен коронавирусом, НБА заявила о приостановке игрового сезона.