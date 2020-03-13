В ООН зафиксирован первый случай Covid-19

Коронавирусом заболела сотрудница постпредства Филиппин при штаб-квартире ООН. Это первый случай Covid-19 в организации. Все филиппинские сотрудники ушли на домашний карантин, и дипмиссия закрылась.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо филиппинских дипломатов.

«В интересах транспарентности и общественной безопасности хочу сообщить, что наша коллега постпредства Филиппин сегодня (в четверг — ИФ) получила положительный результат теста на коронавирус Covid-19», — говорится в письме миссии.

В документе уточняется, что заболевшая филиппинка работала в комитете Генассамблеи ООН по правовым вопросам.

Дипломаты предполагают, что все они заражены, поэтому будут соблюдать самоизоляцию.

Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен 12 марта был отправлен в карантин из-за обнаружения у него коронавирусной инфекции. За несколько дней до этого он встречался с президентом США Дональдом Трампом.