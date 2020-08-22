Коронавирус в России и мире. Главное на 22 августа

Число зараженных коронавирусной инфекций в мире составляет 22, 8 миллиона. Всего за период пандемии погибли 796 341 пациент с COVID-19. Американские ученые заинтересовались российской вакциной, а ВОЗ отвел на войну с инфекцией два года. Главные новости о коронавирусе в России и в мире на 22 августа — в материале «360».

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В России

В России выявлено 946 976 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 4870 новых заболевших. Всего погибли 16 189 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, согласно данным стопкоронавирус.рф. Побороть заболевание с начала пандемии смогли уже 761 330 человек.

Осенью россияне могут столкнуться с микст-инфекцией. В эпидемический сезон 2020–2021 годов, помимо гриппа и ОРВИ будет одновременной циркулировать и COVID-19.

В стране еще 12 регионов находятся в «красной зоне» по распространению инфекции. В этих субъектах индекс заболеваемости R (сколько людей может заразить один инфицированный коронавирусом) повышен.

В Свердловской области выявили очаг коронавируса в детском приюте. Вирусом заразились 20 детей и 14 взрослых.

Вспышку коронавируса зафиксировали в доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре. В больницу с признаками ОРВИ попали 75 человек.

В Челябинской области продлили ограничительные меры. Режим повышенной готовности будет действовать до 6 сентября.

В Ханты-Мансийскиом автономном округе, после ослабления ограничений, увеличилось число заражений. Коэффициент распространения коронавируса поднялся с 0,77 до 0,87.

В мире

ВОЗ заявила, что человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Для этого все страны должны «объединить усилия, проявить единство и глобальную солидарность».

США выделили Украине 18,3 миллиона долларов для борьбы с COVID-19. Такие данные числятся в американском отчете о гуманитарной помощи разным странам.

Facebook тем временем решил помочь справится с инфекцией темнокожим. Компания выделила 40 миллионов долларов для афроамериканских предприятий, пострадавших от коронавируса.

Американские ученые заинтересовались российской вакциной с профессиональной точки зрения. Там отметили, что пока рано давать серьезные оценки препарату, так как еще не прошел третий этап испытаний. Однако полученный результат является очень любопытным.

Индия запросила у России данные по вакцине. Сведения нужны, чтобы изучить возможность производства препарата в стране.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов сделать прививку российского препарата. На такой шаг, по его словам, он решился ради своих граждан.

Сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл переболел коронавирусом. Кроме того, инфекцией переболела жена украинского лидера.