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    21 августа 2020, 10:10

    Вспышку коронавируса зафиксировали в доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре

    Андрей Иванов

    Медики выявили коронавирус у постояльцев дома престарелых в Комсомольске-на-Амуре. В больницу с признаками ОРВИ попали 75 человек. Об этом сообщил официальный сайт правительства Хабаровского края.
    Вспышку коронавируса зафиксировали в доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре

    Власти региона сообщили, что в доме-интернате организовали медицинское наблюдение: врачи осматривают постояльцев, всем без исключения измеряют температуру.

    «Работа сотрудников осуществляется с учетом зонирования, исключающего их контакт с персоналом в других зонах. Организовано питание в комнатах, введен масочный режим», — сообщили в краевом правительстве.

    В доме-интернате есть все необходимые средства индивидуальной защиты. В Комсомольск-на-Амуре приедет главный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова.

    За все время пандемии в регионе выявили 9304 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 83 жителя края.

    В конце мая медики зафиксировали вспышку нового вируса в саратовском психоневрологическом интернате. COVID-19 заболел 101 человек.

    Новости SMI.FM