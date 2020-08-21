Вспышку коронавируса зафиксировали в доме престарелых в Комсомольске-на-Амуре

Власти региона сообщили, что в доме-интернате организовали медицинское наблюдение: врачи осматривают постояльцев, всем без исключения измеряют температуру.

«Работа сотрудников осуществляется с учетом зонирования, исключающего их контакт с персоналом в других зонах. Организовано питание в комнатах, введен масочный режим», — сообщили в краевом правительстве.

В доме-интернате есть все необходимые средства индивидуальной защиты. В Комсомольск-на-Амуре приедет главный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова.

За все время пандемии в регионе выявили 9304 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 83 жителя края.

В конце мая медики зафиксировали вспышку нового вируса в саратовском психоневрологическом интернате. COVID-19 заболел 101 человек.