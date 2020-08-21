Сын Зеленского переболел коронавирусом

«Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице», — заявил украинский лидер.

По его словам, дети переносят коронавирус «более-менее нормально», а взрослые — очень сложно. По этой причине Зеленский пожелал всем здоровья и попросил быть осторожными.

«Особенно сейчас, люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится — поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью», — добавил президент.

Дальнейший рост числа заболевших СОVID-19 полностью остановит медицинскую систему в стране, заявил Зеленский. В таком случае государство ничем не сможет помочь. На Украине выявляют более двух тысяч новых случаев коронавируса за сутки. А это уже опасно, предупредил глава государства. Он заявил, что нельзя превратить все больницы страны только в инфекционные.

Особую осторожность должны соблюдать те, кто посещает церкви, идет на свадьбу и в другие места скопления людей.

По данным минздрава Украины, в стране зафиксировано 100 643 случая коронавируса. 2207 граждан умерли, 51 078 выздоровели.