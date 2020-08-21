Индия послала России запрос о вакцине против COVID-19 для возможного производства

Индийским ученым потребовались данные по вакцине от COVID-19, созданной в России. Сведения необходимы, чтобы изучить возможность производства препарата в стране.

Индия уже послала РФ соответствующий запрос, сообщило издание Hindu. Его отправил официальный представитель МИД государства Анураг Шривастава.

Информация нужна Национальной экспертной группе по применению вакцин от COVID-19. Она займется изучением всех существующих вакцин и определит, какие из них можно производить в Индии. Страна, по словам дипломата, должна находиться «в авангарде любых мировых усилий по инновациям и запуску потенциальных препаратов для борьбы с пандемией».

МИД Индии поддержит экспертную группу и поможет ей установить контакты с зарубежными производителями вакцин и индийскими компаниями, которые в этом заинтересованы.

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций. В РФПИ отметили, что в фонд пришли заявки от более чем 20 стран на приобретение препарата.