Индия послала России запрос о вакцине против COVID-19 для возможного производства
Индия уже послала РФ соответствующий запрос, сообщило издание Hindu. Его отправил официальный представитель МИД государства Анураг Шривастава.
Информация нужна Национальной экспертной группе по применению вакцин от COVID-19. Она займется изучением всех существующих вакцин и определит, какие из них можно производить в Индии. Страна, по словам дипломата, должна находиться «в авангарде любых мировых усилий по инновациям и запуску потенциальных препаратов для борьбы с пандемией».
МИД Индии поддержит экспертную группу и поможет ей установить контакты с зарубежными производителями вакцин и индийскими компаниями, которые в этом заинтересованы.
Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций. В РФПИ отметили, что в фонд пришли заявки от более чем 20 стран на приобретение препарата.