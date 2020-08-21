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    21 августа 2020, 15:27

    Американские ученые заинтересовались вакциной от коронавируса из России

    Алена Макаренко

    Американские ученые заинтересованы в российской вакцине от коронавируса с профессиональной точки зрения. Они не допускают негатива в оценках достижений отечественных исследований. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, сообщила «Парламентская газета».
    Американские ученые заинтересовались вакциной от коронавируса из России

    Тему новой вакцины против коронавируса, разработанной в России, затронул специально приглашенный на конференцию специалист — директор центра по устойчивому развитию Колумбийского университета США, профессор Джеффри Сакс.

    «И хочу отметить, что сделал он это в своем докладе без всякого негатива, подойдя к вопросу с профессиональной точки зрения», — сказал Умаханов.

    Из речи американского профессора стало ясно, что в США заинтересованы в составляющих вакцины. В то же время Сакс заметил, что пока рано давать серьезные оценки, поскольку третий этап тестирования вакцины еще не прошел. Тем не менее его, как эксперта и профессионального ученого, заинтересовал результат, полученный в России.

    «В целом выступление американского профессора на конференции спикеров стало еще одним подтверждением, что в научно-экспертном мировом сообществе интерес в российской вакцине очень и очень высок», — добавил Умаханов.

    Ранее индийские ученые заинтересовались данными по вакцине от COVID-19, разработанной в России. Сведения необходимы, чтобы изучить возможность производства медицинского препарата в стране.

    Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций.

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