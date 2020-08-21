Американские ученые заинтересовались вакциной от коронавируса из России

Тему новой вакцины против коронавируса, разработанной в России, затронул специально приглашенный на конференцию специалист — директор центра по устойчивому развитию Колумбийского университета США, профессор Джеффри Сакс.

«И хочу отметить, что сделал он это в своем докладе без всякого негатива, подойдя к вопросу с профессиональной точки зрения», — сказал Умаханов.

Из речи американского профессора стало ясно, что в США заинтересованы в составляющих вакцины. В то же время Сакс заметил, что пока рано давать серьезные оценки, поскольку третий этап тестирования вакцины еще не прошел. Тем не менее его, как эксперта и профессионального ученого, заинтересовал результат, полученный в России.

«В целом выступление американского профессора на конференции спикеров стало еще одним подтверждением, что в научно-экспертном мировом сообществе интерес в российской вакцине очень и очень высок», — добавил Умаханов.

Ранее индийские ученые заинтересовались данными по вакцине от COVID-19, разработанной в России. Сведения необходимы, чтобы изучить возможность производства медицинского препарата в стране.

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций.