Президент Молдавии захотел привиться от коронавируса российской вакциной

«Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины, которая сейчас проходит процедуру тестирования. Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — написал Додон.

Он пояснил, что решился на это ради своих соотечественников, чтобы вакцина попала в Молдавию как можно скорее.

Ранее о желании протестировать российскую вакцину на себе сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Вакцину от 2019-nCoV, которую создали в Институте имени Гамалеи и уже зарегистрировали, продолжат испытывать уже на следующей неделе. В пострегистрационных испытаниях примут участие 40 тысяч человек. Наряду с очередным этапом тестирования препарата будет проходить вакцинация групп риска в России. Клинические испытания начнутся и в некоторых иностранных государствах.