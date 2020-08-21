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    21 августа 2020, 18:16

    Спецрежим по коронавирусу продлили в Челябинской области

    Алена Макаренко

    Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в Челябинской области продлили на две недели. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
    Спецрежим по коронавирусу продлили в Челябинской области

    «Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 6 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

    Режим повышенной готовности был введен в Челябинской области в начале пандемии коронавируса. Его многократно продлевали, в последний раз — до 23 августа. Сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. В субъекте РФ отменены почти все ограничения на работу образовательных организаций, разрешены массовые и спортивные мероприятия, а с 1 сентября открываются кинотеатры.

    Ранее стало известно, что в «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов. Однако многим российским субъектам уже удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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