Спецрежим по коронавирусу продлили в Челябинской области

«Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 6 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности был введен в Челябинской области в начале пандемии коронавируса. Его многократно продлевали, в последний раз — до 23 августа. Сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. В субъекте РФ отменены почти все ограничения на работу образовательных организаций, разрешены массовые и спортивные мероприятия, а с 1 сентября открываются кинотеатры.

Ранее стало известно, что в «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов. Однако многим российским субъектам уже удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Жители Московской области больше не должны проходить обсервацию после поездки за границу. Однако в течение трех дней после возвращения на родину этим туристам нужно будет разместить на портале «Госуслуги» результаты ПЦР-теста.