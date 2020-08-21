Россиян предупредили о риске микст-инфекции гриппа и коронавируса

По данным Роспотребнадзора россияне этой осенью могут столкнуться с микст-инфекцией гриппа и коронавируса. Ситуация в России с пандемией стабилизировалась, еще в июне однако отменять все ограничения пока рано.

«Особенностью эпидемического сезона 2020–2021 годов гриппа и ОРВИ будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция)», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Роспотребнадзор сейчас проводит пилотное исследования по оценке распространенности возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период в 15 российских регионах. Микст-инфекция — это болезнь, которую вызывают несколько патогенных микроорганизмов.

За все время пандемии коронавируса российские медики выявили 946 976 случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 16 189 человек. Всего в мире уже выявили почти 23 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 794 256 жителей Земли.