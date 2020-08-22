США выделили Украине $18 млн на борьбу с коронавирусом

России Штаты поставили «200 высококачественных аппаратов ИВЛ», сказано в отчете Госдепартамента. Сумма помощи там не указана.

Всего с начала вспышки COVID-19 власти США выделили более 1,6 миллиарда долларов на медицинскую, гуманитарную и экономическую помощь как отдельным странам, так и различным организациям по всему миру. Главным образом деньги шли по линии внешнеполитического ведомства и через Агентство США по международному развитию (USAID).

Гуманитарную помощь получили республики бывшего СССР: Азербайджан (более пяти миллионов долларов), Армения (свыше четырех миллионов), Узбекистан (3,9 миллиона), Грузия (более 3,3 миллиона), Казахстан (3,1 миллиона), Киргизия (три миллиона), Молдавия (почти 2,2 миллиона), Белоруссия (1,7 миллиона долларов), Туркмения (920 тысяч долларов), Таджикистан (866 тысяч).

Среди получателей самых больших пожертвований: Эфиопия (более 53,8 миллиона долларов), Афганистан (свыше 39,4 миллиона), Ирак (49,5 миллиона), Сирия (около 32,4 миллиона), Демократическая Республика Конго (34,8 миллиона), Сомали (более 23,8 миллиона).