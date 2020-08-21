Число заболевших увеличилось в ХМАО после ослабления карантина
За минувшие сутки в ХМАО коэффициент распространения коронавируса поднялся с 0,77 до 0,87. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
По данным информагентства, больше всего зараженных в Нижневартовске. В 75 случаях установлен контакт заражения. Контакты уточняются по 10 случаям.
«На момент выявления заболевания у 51 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 10 югорчан инфекция протекает бессимптомно», — отметили в оперштабе.