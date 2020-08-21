Facebook выделил $40 млн для предприятий чернокожих

Данная поддержка — часть инициативы компании по оказанию помощи чернокожим. Об этом было объявлено еще в июне.

Facebook планирует выдать 10 тысяч грантов чернокожим предпринимателям, у которых в штате числится до 50 сотрудников. Такие бизнесмены могут подать онлайн-заявку до 31 августа.

Facebook, как и многие компании, отреагировал на массовые протесты в разных американских городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские Миннеаполиса задержали его 25 мая, написала «Газета.ru». Один из стражей порядка встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но правоохранители не обращали на это внимания. В итоге мужчина умер в реанимации.

Ранее во «ВКонтакте» заявили о разработке нейросети, которая будет выявлять «язык вражды» — оскорбительные высказывания и призывы к агрессивным действиям. Речь идет не только о прямых оскорблениях на почве расизма, ксенофобии, гомофобии, особенностей внешности и наличия заболевания, но и о призывах к разного рода агрессивным действиям.