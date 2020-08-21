Очаг коронавируса выявили в детском приюте в Свердловской области

Новая инфекция распространилась в отделении социальной реабилитации. Ее подхватили 20 детей и 14 взрослых, отметила «Газета.ru».

«Групповое заболевание коронавирусной инфекцией в отделении социальной реабилитации (временный приют № 2) поселка Восточный „Центра социальной помощи семьи и детям города Серова“: 20 детей, 14 — взрослые (город Серов — пять человек, поселок Восточный — девять человек)», — говорится в сообщении.

Всех сотрудников и воспитанников из временного приюта доставили в лечебно-профилактические учреждения.

По последним данным, в Свердловской области выявлено 24 105 случаев коронавируса, выздоровели 19 383 человека, умерли 396 пациентов.