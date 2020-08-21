В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов. Что там происходит

Многим российским регионам уже удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. При этом осталось еще 12 областей и округов в «красной зоне» по распространению инфекции. «360» разобрался, какие ограничения продолжают действовать в этих регионах, а что уже отменили.

Про «красные зоны» в России рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Он выделил 12 регионов по значению индекса заболеваемости — R. Этот показатель говорит о том, сколько людей может заразить один инфицированный коронавирусом. Если индекс меньше единицы, то уровень заболеваемости падает, а если больше — увеличивается.

В итоге в «красный» список специалиста попали регионы страны с высоким значением R. При этом там уже отменили часть ограничительных мер, но определенные правила продолжают действовать.

Крым

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Крым уже перешел к третьему этапу снятия ограничений. Жителям полуострова можно заниматься спортом на улице, ходить в фитнес-клубы и торговые центры. Кроме того, власти открыли кафе, рестораны, гостиницы, парки и предприятия сферы услуг.

Уже 1 сентября в крымских школах прозвенит первый звонок. Традиционная линейка пройдет для учеников первых и одиннадцатых классов. Для остальных школьников празднования устроят в классах. Все обучение будет проходить в очной форме.

Прошу не реагировать на слухи, что сейчас вторая волна начнется, с сентября закрытие школ, бизнеса… Не будет сейчас никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытий предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения Сергей Аксенов глава Республики Крым.

Крым уже второй месяц принимает туристов со всей страны. Режим обязательной двухнедельной самоизоляции отменен, но остаются правила социальной дистанции и ношения масок. Эти же требования касаются и местных жителей.

Количество зараженных коронавирусом за все время: 1855

Из них сейчас болеют: 482

Вылеченных: 1347

Смертей: 26

Орловская область

Пока в Крыму отменяют последние ограничения, в Орловской области режим повышенной готовности продлили до 31 августа. По указу губернатора в регионе остается обязательным использование индивидуальных средств защиты во всех общественных местах. Помимо этого, люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

«Люди упорно не хотят верить в коронавирус. Мы принимаем меры по ужесточению масочного режима в транспорте и на рынках — приходится людей штрафовать. Наша безопасность в наших руках. Ничего не стоит человеку помыть руки и надеть маски», — отметил глава региона Андрей Клычков.

Параллельно с продлением ограничений регион перешел ко второму этапу отмены ряда принятых мер. Начиная с 1 июля в области открылись бассейны, фитнес-центры и детские лагеря с дневным пребыванием. Позже заработали предприятия общественного питания. Массовые мероприятия пока еще не разрешены, но можно проводить выставки и семинары на открытом воздухе.

Количество зараженных за все время: 6597

Из них сейчас болеют: 1397

Вылеченных: 5099

Смертей: 101

Мурманская область

Похожая ситуация со снятием ограничений и в Мурманской области. Самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до 6 сентября. Масочный режим тоже пока не отменили.

«С 19 августа в Мурманской области снят ряд ограничений, возобновили работу магазины, ТЦ, кафе, рестораны. Масочный режим в регионе продолжает действовать. Использовать средства защиты на работе, в общественном транспорте, аптеках, магазинах обязательно как клиентам, так и сотрудникам», — сообщили в региональном оперштабе.

Еще для жителей и гостей области открыты музеи, бассейны, фитнес-залы и гостиницы. Начиная с 18 августа в Ковдорском районе перестал работать въезд по пропускам.

Расслабляться нельзя, необходимо постоянно мыть руки, обрабатывать специальными антисептическими препаратами и следить за тем, чтобы то же самое делали дети. Особенно это важно в трудовых коллективах, так как из-за несоблюдения мер безопасности они очень часто становятся источником распространения инфекции Андрей Чибис губернатор Мурманской области.

Количество зараженных за все время: 12 171

Из них сейчас болеют: 2632

Вылеченных: 9406

Смертей: 133

Самарская область

В этом регионе уже готовятся к переходу на третий этап снятия коронавирусных правил. Губернатор Дмитрий Азаров полностью отменил самоизоляцию и разрешил проводить спортивные мероприятия, но с соблюдением мер предосторожности.

Можно ходить в торговые центры, музеи и зоопарки. Как и в других регионах, открыты бассейны, бани и фитнес-клубы. При этом многим организациям позволили возобновить работу с определенными ограничениями.

«Для того чтобы перейти к третьему этапу, коэффициент распространения инфекции должен достаточное количество времени быть стабильно ниже единицы. На сегодняшний день он составляет 0,96. До этого у нас в регионе данный показатель колебался в районе единицы», — пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Светлана Архипова.

Количество зараженных за все время: 7794

Из них сейчас болеют: 1653

Вылеченных: 6019

Смертей: 122

Кемеровская область

Режим повышенной готовности продлили в Кузбассе до 31 августа. В начале месяца ограничения возобновили в Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Осинниках, Калтане и Белове из-за роста заболеваемости. Там запретили работать ТЦ, МФЦ, парикмахерским, а кафе и рестораны стали принимать гостей только на летних верандах.

«Школы-интернаты и детские дома Кузбасса 25 августа вернутся к работе в обычном режиме с применением дополнительных профилактических мер. В детских учреждениях отменяется введенный в апреле 14-дневный круглосуточный режим работы», — сообщили в администрации правительства.

Начиная с 17 августа в Кемеровской области отменили двухнедельную изоляцию для приезжающих. На территории региона заработали санатории и горнолыжные комплексы, а электропоезда Тайга — Томск и Новокузнецк — Новосибирск стали ходить по обычному графику.

Количество зараженных за все время: 5491

Из них сейчас болеют: 1582

Вылеченных: 3888

Смертей: 21

Кировская область

Ограничения в Кировской области будут действовать до 15 сентября. Но с 1 числа смогут начать работу дворцы и дома творчества, театральные студии, творческие мастерские и другие центры обучения. При этом в помещении можно находиться не больше одного человека на четыре квадратных метра. Ограничения на массовые мероприятия сохраняются.

Также возобновится деятельность всех образовательных организаций. В новом учебном году ученикам и преподавателям будут измерять температуру и проводить дезинфекцию в помещениях. Линейки для первых классов рекомендовали провести на свежем воздухе с соблюдением дистанции.

В регионе уже работают кинотеатры, концертные залы и театры. Открыты рынки и непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, музеи, бассейны. Масочный режим продолжает действовать.

Количество зараженных за все время: 5926

Из них сейчас болеют: 1099

Вылеченных: 4736

Смертей: 91

Удмуртия

Сейчас в Удмуртии масочный режим носит рекомендательный характер. В конце июля в регионе разрешили проводить спортивные мероприятия на свежем воздухе без зрителей. Для граждан открыты пансионаты, санатории, солярии, сауны и массажные салоны. Детские сады и школы 1 сентября начнут работать в Удмуртии в обычном режиме, но с соблюдением правил безопасности.

Мы очень долгое время будем зависеть еще от эпидобстановки, сейчас она прогнозируема и более-менее стабильна. Это дает нам основание начать учебный год в традиционном формате, дети пойдут в школу Александр Бречалов губернатор Удмуртской Республики.

Все магазины и торговые центры работают без каких-либо ограничений. В Сети стали появляться сообщения про возобновление карантина в сентябре, но губернатор опроверг эту информацию. Он отметил, что республика, хоть и с мерами безопасности, но возвращается к нормальной жизни.

Количество зараженных за все время: 2903

Из них сейчас болеют: 461

Вылеченных: 2404

Смертей: 38

Ненецкий автономный округ

По словам врио губернатора НАО Юрия Бездудного, в регионе сейчас достаточно стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

В городе и окружных населенных пунктах заболевших граждан очень мало. Это связано в первую очередь с соблюдением 14-дневного режима самоизоляции для всех прибывших в НАО без справки об отсутствии заболевания коронавирусом. Мы очень жестко за этим следим и стараемся не ослаблять контроль Юрий Бездудный врио губернатора Ненецкого автономного округа.

Сейчас НАО находится на втором этапе отмены ограничений. В детских садах работают дежурные группы, открыты парки и ряд предприятий сферы услуг. Можно ходить в фитнес-центры, ТЦ и кафе. Разрешено отдыхать в санаториях. При этом всем жителям рекомендуют надевать медицинские маски.

Количество зараженных за все время: 303

Из них сейчас болеют: 193

Вылеченных: 110

Смертей: 0

Еврейская автономная область

Второй этап снятия ограничений объявили и власти ЕАО. С 17 августа работают сауны, бассейны и бани при соблюдении всех рекомендаций по безопасности. Открыты крупные магазины и некоторые организации сферы услуг. Местные жители могут выходить на прогулки и тренироваться на улицах.

«Мы должны понимать, что сегодняшний успех может обернуться неудачей. Третий этап снятия ограничений может быть только результатом наших с вами совместных усилий. Нужно привыкать к необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические правила», — пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов.

В регионе все еще действуют обязательный масочный режим и социальное дистанцирование.

Количество зараженных за все время: 588

Из них сейчас болеют: 54

Вылеченных: 525

Смертей: 9

Сахалинская область

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко продлил действие оставшихся антикоронавирусных ограничений. Так, до 24 августа запрещена работа детских игровых центров, кальянных и ночных клубов. При этом регион находится на третьем этапе отмены правил.

Все школьники и студенты на Сахалине и Курилах начнут новый учебный год в очном формате. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, на входе в школу будут измерять температуру, а все помещения будут тщательно обрабатывать.

В регионе действует режим электронных пропусков для контроля за прибывающими. Начиная с 18 августа приезжать разрешили всем родных сахалинцев и курильчан. Раньше въезд был разрешен только близким родственникам.

Количество зараженных за все время: 3867

Из них сейчас болеют: 1687

Вылеченных: 2180

Смертей: 0

Курганская область

Второй шаг по снятию ограничений начался в Курганской области. Кафе и рестораны открыты с ограничениями, но магазины работают в обычном режиме. Кроме того, отменили запрет на парковку в центре Кургана, а с 17 августа больницы снова проводят профилактические медицинские осмотры и диспансеризации. Исключение сделано только для людей старше 65 лет, которым пока не рекомендуют приходить в медучреждения.

В общественных местах все еще нужно надевать маски. Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о единовременных выплатах для педагогов, сотрудников детсадов и младших медработников. Они получат от 10 до 15 тысяч рублей. Документы уже подписаны, а сами выплаты планируют начать до 1 сентября.

Количество зараженных за все время: 2752

Из них сейчас болеют: 352

Вылеченных: 2383

Смертей: 17

Алтайский край

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил самоизоляцию для людей в возрасте 65 лет до 3 октября. То же самое касается и жителей с хроническими заболеваниями. Им можно выходить из дома только в случае крайней необходимости.

В регионе разрешены спортивные мероприятия, но сохраняется запрет на присутствие зрителей. В бассейнах могут заниматься только спортсмены сборных команд Алтайского края. Жители могут ходить в магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Можно останавливаться в пансионатах и пользоваться услугами парикмахерских. Масочный режим продолжает действовать.

Количество зараженных за все время: 11 042

Из них сейчас болеют: 1400

Вылеченных: 9532

Смертей: 110