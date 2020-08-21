ВОЗ отвел пандемии коронавируса два года

Победить коронавирус инфекцию человечество сможет примерно за два года. Такой прогноз сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве. Трансляция велась в Twitter.

«Мы надеемся покончить с пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и проявим единство и глобальную солидарность», — сказал Гебрейесус.

В мире заразились инфекцией свыше 22,7 миллиона человек. От заболевания скончались 795 393 пациентов. На первом месте по количеству зараженных остаются США — 5,6 миллиона, Бразилия — 3,5 миллиона и Индия 2,9 миллиона случаев.

В России в «красной зоне» по коронавирусу остаются 12 регионов. Уже в сентябре закончатся клинические испытания. После этого начнется массовая, но добровольная вакцинация россиян. Первыми будут прививать людей из группы риска — врачей и пожилых.