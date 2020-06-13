Коронавирус в России и мире. Главное на 13 июня

Число зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 7,6 миллиона человек. В США опубликовали новые данные исследования вакцины. Из них следует, что всего одна доза лекарства может обеспечить защиту от COVID-19. Россия тоже работает над вакциной от нового вируса. Их в стране может появиться сразу несколько.

В России

За прошедшие сутки в стране выявили 8987 заболевших COVID-19 в 85 регионах страны. Всего, по последним данным, в стране выявлено 511 423 случая коронавируса. При этом за все время распространения коронавируса медикам удалось поставить на ноги 269 370 пациентов.

Медики продолжают ежедневно тестировать людей на COVID-19. Проведено уже более 14,2 миллиона таких исследований.

В стране поэтапно снимают введенные ранее из-за пандемии ограничительные меры. Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту, по которой можно следить, на каком этапе отмены ограничений находятся регионы России. Большинство субъектов только приступили к ослаблению мер.

Источник фото: сайт стопкоронавирус.рф

Но это вовсе не означает, что пандемии пришел конец. Новые случаи заражения продолжают фиксировать каждый день, но уже не в таких масштабах как раньше. Это говорит о том, что соблюдение мер защиты от коронавируса пока остается необходимым.

Накануне в Центре помощи для бездомных людей «Милосердие» в Тюмени зафиксировали новый очаг COVID-19. Там выявили 16 заразившихся.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране может появиться сразу несколько вакцин от коронавируса. он подчеркнул, что вакцина — это лекарственный препарат. Также, по его словам, у каждой из них будет свой период защиты.

Он также отметил, что активность нового вируса не связана с жарой. А значит ждать, что с наступлением лета возбудитель инфекции исчезнет, не стоит. Вирусолог предсказал сроки начала второй волны коронавируса. Однако, по его словам, она не приведет к большому количеству заражений.

В мире

Общее число зараженных в мире превысило отметку в 7,6 миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Источник фото: сайт coronavirus.jhu.edu

В США сразу несколько штатов опасаются вспышки коронавируса на фоне снятия ограничений и массовых протестов, охвативших страну после гибели задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новые случаи заражения коронавирусом неизбежны.

В Великобритании три авиакомпании подали в суд на правительство страны. Причина —введением двухнедельного карантина для прибывающих в Соединенное Королевство.

В Китае выявили новый локальный случай заражения COVID-19. Это снова рынок, только теперь в Пекине. Коронавирус обнаружили на «Синьфади». Возбудитель находился на разделочной доске, где резали импортного лосося, поставленного с другого рынка морепродуктов «Цзиншэнь».

Итог: на «Синьфади» введен первый наивысший уровень реагирования, несколько человек отправлены на карантин, а «Цзиншэнь» закрыт.

На Украине врачи подтвердили наличие коронавирусной инфекции у супруги президента страны Елены Зеленской. Первая леди Украины чувствует себя хорошо и не имеет симптомов заболевания, она лечится амбулаторно. Из-за болезни супруги Владимир Зеленский перешел на особый режим работы.