«Я подчеркну, что вакцина — это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появится несколько препаратов», — сказал глава ведомства.

У каждой из вакцин будет свой период защиты.

«Это еще предстоит оценить, какое время будет сохраняться специфический иммунитет после вакцинации. Все это в процессе наблюдения будет», — добавил Мурашко.

Для препаратов обязательно установят режим наблюдения.

Кроме того, Мурашко опроверг предположения, что активность коронавируса снижается во время жары. Он общается с коллегами из стран, где температура уже давно держится на высоких значениях. В тех государствах не снижается число пациентов с коронавирусом, отметила газета «Известия».