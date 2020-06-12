Россия может подготовить сразу нескольких вакцин от коронавируса — Мурашко
В России может появиться сразу нескольких вакцин от коронавируса. На это надеется министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. О планах он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Я подчеркну, что вакцина — это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появится несколько препаратов», — сказал глава ведомства.
У каждой из вакцин будет свой период защиты.
«Это еще предстоит оценить, какое время будет сохраняться специфический иммунитет после вакцинации. Все это в процессе наблюдения будет», — добавил Мурашко.
Для препаратов обязательно установят режим наблюдения.
Кроме того, Мурашко опроверг предположения, что активность коронавируса снижается во время жары. Он общается с коллегами из стран, где температура уже давно держится на высоких значениях. В тех государствах не снижается число пациентов с коронавирусом, отметила газета «Известия».