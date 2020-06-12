Британские авиакомпании подали в суд на правительство из-за коронавируса

В правительстве посчитали карантинные меры, введенные с 8 июня, действенным способом не допустить возможную вторую волну коронавируса. В то же время авиакомпании обеспокоены низким спросом на билеты. Причем это происходит на фоне того, как другие страны Европы постепенно открывают границы. Представители авиакомпаний не нашли каких-либо научных обоснований эффективности предложенных карантинных мер, отметило ИА RNS.

Руководство British Airways, EasyJet и Ryanair также недовольно тем, что правительство приняло это решение без консультаций с отраслью. Авиакомпании предложили вернуться к мерам от 10 марта, при которых на карантин помещали только лиц, прилетевших из стран с большим числом случаев COVID-19.