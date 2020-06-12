Всплеск коронавируса может охватить 6 американских штатов
Шесть американских штатов опасаются всплеска числа заболевших коронавирусом на фоне снятия ограничений и массовых протестов, которые охватили страну после гибели задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на телеканал CBC News.
Новые случаи заражения коронавирусом неизбежны, поскольку были сняты ограничения. С таким заявлением выступил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Помимо этого число заболевших может увеличиться на фоне массовых протестов, полагают эксперты в области здравоохранения.
По последним данным, общее число жертв COVID-19 в США превысило 113 тысяч человек. Это самый высокий показатель в мире. К сентябрю количество пациентов может возрасти до 200 тысяч, предположил глава Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиш Джа.
В некоторых штатах был зафиксирован всплеск заболеваемости, что частично отражает возросшее тестирование на COVID-19.