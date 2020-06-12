Всплеск коронавируса может охватить 6 американских штатов

Новые случаи заражения коронавирусом неизбежны, поскольку были сняты ограничения. С таким заявлением выступил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Помимо этого число заболевших может увеличиться на фоне массовых протестов, полагают эксперты в области здравоохранения.

По последним данным, общее число жертв COVID-19 в США превысило 113 тысяч человек. Это самый высокий показатель в мире. К сентябрю количество пациентов может возрасти до 200 тысяч, предположил глава Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиш Джа.

В некоторых штатах был зафиксирован всплеск заболеваемости, что частично отражает возросшее тестирование на COVID-19.