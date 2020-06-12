Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Врачи подтвердили наличие коронавирусной инфекции у супруги украинского президента Елены Зеленской. Болезнь протекает бессимптомно, но медики следят за ее состоянием здоровья.

«Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни», — сообщили в офисе главы Украины в Facebook.

Сейчас Зеленская находится на амбулаторном лечении. Ее изолировали от членов семьи, которые тоже сдали анализы на коронавирус. Тесты президента и детей супругов оказались отрицательными. В офисе лидера страны подчеркнули, что Зеленская соблюдала все правила безопасности и самоизоляции. Кроме того, она регулярно проходила обследования на COVID-19.

«Результаты предыдущего теста, проведенного в начале июня, были отрицательными. Где и когда могло случиться заражение, — пока не известно, проводится эпидемиологическое расследование. Все контактные лица сразу проинформировали о потенциальной опасности заражения», — отметили в сообщении.

Всего в мире насчитывается более 7,6 миллиона случаев заболевания COVID-19. Вылечились после инфицирования свыше 3,8 миллиона пациентов, скончались 424 тысячи. На Украине, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 30 415 случаев заболевания.