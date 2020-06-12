Появилась карта выхода российских регионов из самоизоляции

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту, по которой можно следить, на каком этапе отмены ограничений находятся регионы России. Большинство субъектов только приступили к ослаблению мер.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Это интерактивная карта. Если навести курсор на регион, то появится его название, а если кликнуть — исчерпывающая информация о ситуации с коронавирусом в субъекте. Схема очень простая: разными цветами обозначаются этапы выхода из самоизоляции. Темно-оранжевый означает, что в регионе продолжают действовать жесткие ограничения.

Если регион окрашен в оранжевый, это значит, что местным жителям можно гулять и заниматься спортом на улице. Светло-зеленый — это второй этап, во время которого открываются образовательные учреждения и торговые центры. Темно-зеленый цвет говорит о том, что в регионе больше нет никаких ограничений, кроме требований к соблюдению правил безопасности.

Пока в России к последнему этапу перешла только Сахалинская область.

Большинство субъектов уже перешло к первому этапу. В европейской части России в режиме строгих ограничений живут в Ивановской области. Жесткие меры по-прежнему действуют на Ставрополье, в Мордовии, Чувашии, Псковской и Смоленской областях, в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и некоторых других регионах. Ко второму этапу снятия ограничений перешли в Карелии, на Кубани, В Калининградской, Саратовской, Тюменской и Омской областях, на Камчатке, в Чечне и Калмыкии.

В Москве режим строгих ограничений начали снимать 9 июня. Сейчас жителям столицы можно выходить из дома по любому поводу, а для передвижения по городу больше не нужен электронный пропуск.