«Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», — заявил министр.

При этом Михаил Мурашко отметил, что в целом ситуация с распространением коронавируса в России управляемая. Однако руководителям регионов, а также населению следует внимательно прислушиваться к медикам и заявлениям региональных штабов.

«Они дают очень обоснованные, хорошие, качественные советы», — пояснил министр и подчеркнул, от соблюдения гражданами рекомендаций зависит их безопасность.

Эксперты сходятся во мнении, что об окончании пандемии говорить совсем рано даже при условии снятия ограничений. Ситуация улучшается, но количество новых выявленных случаев каждый день составляет несколько тысяч. Это значит, что нужно сохранять необходимую дистанцию и носить средства защиты.

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова назвала эту ситуацию проверкой на зрелость. Сейчас только от граждан зависит благополучие их семьи, города, региона и страны.

Специалисты не исключили и начала второй волны коронавируса, которая может начаться осенью. Но она может быть и не такой большой, так как вирус может потерять силы для легкого попадания в организм человека.